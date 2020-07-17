Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине
17 июля Верховная Рада Украины приняла Постановление № 3650, согласно которому, в Украине сокращается количество районов до 138.
Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
За это решение проголосовали 238 народных депутатов.
Таким образом, в Украине вступает в силу новое административно-территориальное устройство, предыдущие 490 районов депутаты ликвидировали.
Согласно тексту постановления, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.
В ликвидированных районах не будут проводиться выборы депутатов районных советов, полномочия депутатов районных советов прекращаются после местных выборов.
Также ЦИК должна обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов с учетом новосозданных районов.
Напомним, комитет внес изменения в Постановление об укрупнении районов и рекомендовал ВР к принятию.