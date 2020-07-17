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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 13:39 3

Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине

17 июля 2020, 13:39 3
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Депутаты приняли постановление об образовании и ликвидации районов
Депутаты приняли постановление об образовании и ликвидации районов
Фото: flickr
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17 июля Верховная Рада Украины приняла Постановление № 3650, согласно которому, в Украине сокращается количество районов до 138.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За это решение проголосовали 238 народных депутатов.

Таким образом, в Украине вступает в силу новое административно-территориальное устройство, предыдущие 490 районов депутаты ликвидировали.

Согласно тексту постановления, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

В ликвидированных районах не будут проводиться выборы депутатов районных советов, полномочия депутатов районных советов прекращаются после местных выборов.

Также ЦИК должна обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов с учетом новосозданных районов.

Напомним, комитет внес изменения в Постановление об укрупнении районов и рекомендовал ВР к принятию.

Верховная Рада децентрализация депутат голосование Район
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