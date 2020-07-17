Мовний закон Бужанського: активісти привезли дрова під Верховну Раду (ОНОВЛЕНО)

Учасники акції стверджують, що це реквізит для мирної акції - палити їх ніхто не збирався

Учасники акції стверджують, що це реквізит для мирної акції - палити їх ніхто не збирався

Фото: скрін відео

Під будівлею Верховної Ради 17 липня активісти привезли й розвантажили дрова, але такі реквізити мирної акції не сподобались правоохоронцям, тому вони завантажили дрова назад у машину, яку згодом оточив колишній "Беркут".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Організатори повідомили, що хотіли використовувати деревину на акції проти Максима Бужанського, але замість неї "підпалили" імпровізоване багаття, як символ спалювання української мови.

Над "багаттям" із червоних димових шашок розміщена табличка – "Не підливайте масла у вогонь, не чіпайте мову".

Наголошується, що закон про мову зараз на порядку денному парламенту, але є ймовірність, що його не встигнуть розглянути.

Відомо, що партія "Європейська солідарність" сьогодні організувала протест проти прийняття Радою змін до закону про мови.

Нагадаємо, законопроект № 2362, авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського зареєстрований у Верховній Раді ще в жовтні 2019 року.

15 липня мовної омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського.

16 липня під Радою пройшли велелюдні акції протесту проти мовного закону Бужанського.