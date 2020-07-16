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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 17:45 3

В зоні ООС п'ять обстрілів, втрат серед військових немає

16 липня 2020, 17:45 3
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Ворог обстріляв Водяне, Старогнатівку та Мар’їнку
Ворог обстріляв Водяне, Старогнатівку та Мар’їнку
Фото: flickr
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16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів, зенітної установки, кулеметів та стрілецької зброї.

Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети та кулеметибіля Старогнатівки. А біля Мар’їнки обстріли велися із кулеметів та снайперської зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

ООС АТО війна обстріли звіт штаб
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