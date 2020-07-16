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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июля 2020, 17:45 3

В зоне ООС пять обстрелов, потерь среди военных нет

16 июля 2020, 17:45 3
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Враг обстрелял Водяное, Старогнатовку и Марьинку
Враг обстрелял Водяное, Старогнатовку и Марьинку
Фото: flickr
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16 июля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Враг трижды обстрелял наши опорные пункты возле Водяного из гранатометов, зенитной установки, пулеметов и стрелкового оружия.

Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы и пулеметы возле Старогнатовки. А у Марьинки обстрелы велись из пулеметов и снайперского оружия.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

ООС АТО война обстрелы сводка штаб
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