В зоні ООС зафіксовано шість обстрілів, обійшлося без втрат - штаб

Противник застосовував заборонені міномети 120-го калібру

Противник застосовував заборонені міномети 120-го калібру

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік Мар’їнки зафіксовано два обстріли із гранатометів і кулеметів, а районі Талаківки ворог стріляв із мінометів 120-го калібру.

По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським агресор обстрілював наших захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

В штабі також додали, що на ділянках розведення військ обстрілів не було, загалом, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування РФ на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню.