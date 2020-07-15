17:31  15 липня
Невідомий "замінував" курортний Генічеськ
15:39  15 липня
Віталій Кличко взяв участь у мітингу під Верховною Радою
13:31  15 липня
Рада зняла з розгляду постанову про скорочення кількості районів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 17:56 6

В зоні ООС зафіксовано шість обстрілів, обійшлося без втрат - штаб

15 липня 2020, 17:56 6
Читайте также на русском языке
Противник застосовував заборонені міномети 120-го калібру
Противник застосовував заборонені міномети 120-го калібру
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

15 липня в зоні ООС незаконні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік Мар’їнки зафіксовано два обстріли із гранатометів і кулеметів, а районі Талаківки ворог стріляв із мінометів 120-го калібру.

По оборонцях Гнутового противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поруч з Новолуганським агресор обстрілював наших захисників з озброєння БМП та автоматичних станкових гранатометів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

В штабі також додали, що на ділянках розведення військ обстрілів не було, загалом, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування РФ на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріли АТО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Під Житомиром учасники АТО перекрили трасу Київ-Чоп
15 липня 2020, 12:57
Ситуація на Донбасі: бойовики 18 разів порушили режим "тиші"
15 липня 2020, 08:19
Від початку доби на Донбасі зафіксовано три обстріли
14 липня 2020, 17:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Смертельна ДТП на Київщині. При чому тут Димінський з пасинком Фірташа
Оксана Деркач – кандидатка в мери Полтави: граната Мамая в ОПЗЖ чи політична торпеда
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »