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Ситуація на Донбасі: 12 обстрілів за добу, втрат серед українських військових немає
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16 липня 2020, 08:19 3

Ситуація на Донбасі: 12 обстрілів за добу, втрат серед українських військових немає

16 липня 2020, 08:19 3
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Вогнем у відповідь були знищені двоє бойовиків
Вогнем у відповідь були знищені двоє бойовиків
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися поблизу Мар'їнки, Талаковки, Гнутово, Водяного та Авдіївки. А районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Новолуганского, Горіхово і Новотошківського.

За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили двох бойовиків.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Нагадаємо, добою раніше незаконні збройні формування РФ на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ОРДЛО ООС бойовики поранення
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