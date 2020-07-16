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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июля 2020, 17:16 3

На строительство аэропорта в Днепре планируют потратить 300 миллионов

16 июля 2020, 17:16 3
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Министр инфраструктуры отреагировал на обвинения мэра Днепра Бориса Филатова
Министр инфраструктуры отреагировал на обвинения мэра Днепра Бориса Филатова
Фото: Facebook
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Строительство аэропорта в Днепре начнется уже в этом году, смета проекта составляет 300 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Он отреагировал на обвинения мэра Днепра Бориса Филатова о "закрытии" проекта строительства аэропорта.

По его словам, на проектирование и модернизацию аэропорта предусмотрено 100 млн грн, еще 200 миллионов направлены на реализацию проекта из средств 2019 года.

Также Криклий заявил о недостоверности информации Филатова о том, что у аэропорта забирают 100 млн на строительство.

В этом году уже начнется строительство международного аэропорта в Днепре. В Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 100 млн грн на проектирование и модернизацию аэропорта. Информация, что их забрали - фейк. Кроме этого, за счет средств 2019 года направлено еще 200 млн грн для реализации проекта. Вместе 300 млн.грн. и проект строительства стартует уже в этом году", - написал министр.

Он добавил, что взлетная полоса в аэропорту будет построена за бюджетные средства, а новый терминал профинансирует инвестиционная группа DCH.

Напомним, Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта.

Владислав Криклий бюджет инфраструктура аэропорт Днепр Борис Филатов
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