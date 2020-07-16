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16 июля 2020, 14:32 3

"Слуга народа" Бужанский попал в базу "Миротворца"

16 июля 2020, 14:32 3
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Сегодня, 16 июля, информация о народном депутате от «Слуги народа» Максиме Бужанском, который является автором языкового законопроекта в системе образования, попала в базу "Миротворца".

Об этом пишет RegioNews.

Как известно, проект закона, предложенный Бужанським, предусматривает то, что ученикам 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-го.

Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной вражды", — указано в "профиле" Бужанского на сайте "Миротворец".

Напомним, сегодня Под Верховной Радой проходит акция протеста против языкового закона Бужанского .

Максим Бужанский нардеп Слуга народа украинский язык миротворцы
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