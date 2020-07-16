"Слуга народа" Бужанский попал в базу "Миротворца"
Сегодня, 16 июля, информация о народном депутате от «Слуги народа» Максиме Бужанском, который является автором языкового законопроекта в системе образования, попала в базу "Миротворца".
Об этом пишет RegioNews.
Как известно, проект закона, предложенный Бужанським, предусматривает то, что ученикам 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-го.
Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной вражды", — указано в "профиле" Бужанского на сайте "Миротворец".
Напомним, сегодня Под Верховной Радой проходит акция протеста против языкового закона Бужанского .