"Слуга народа" Бужанский попал в базу "Миротворца"

Авторы базы свое решение обосновали тем, что его действия якобы дестабилизируют обстановку в стране

Авторы базы свое решение обосновали тем, что его действия якобы дестабилизируют обстановку в стране

Фото: Украина молодая

Сегодня, 16 июля, информация о народном депутате от «Слуги народа» Максиме Бужанском, который является автором языкового законопроекта в системе образования, попала в базу "Миротворца".

Об этом пишет RegioNews.

Как известно, проект закона, предложенный Бужанським, предусматривает то, что ученикам 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-го.

Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной вражды", — указано в "профиле" Бужанского на сайте "Миротворец".

Напомним, сегодня Под Верховной Радой проходит акция протеста против языкового закона Бужанского .