Люстрованим прокурорам держава має виплатити майже 50 млн гривень - Венедіктова

У судах зараз знаходяться більше тисячі справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури

У судах зараз знаходяться більше тисячі справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури

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В українських судах зараз перебуває 1006 справ за позовами колишніх співробітників органів прокуратури, як до Офісу генпрокурора, так і до регіональних прокуратур.

Про це на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.

"У судах зараз перебуває 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури. Зокрема, 15 - про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора, 676 - це про відновлення на роботі в Офісі генерального прокурора. І 315 - про відновлення прокурорів регіональних прокуратур", - розповіла генпрокурор.

Вона підкреслила, що в цих позовах йдеться не тільки про відновлення прокурорів на посаді, а й відшкодування моральної шкоди, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, скасування наказів та рішень кадрових комісій.

Суди вже розглянули 34 позови, "з них відмовлено в задоволенні - 9, це про поновлення на посаді, задоволено - 15 позовів і стягнено на користь позивачів ще 4,8 млн грн, тобто, ці кошти вже ОГП мусить виплатити".

Венедіктова нагадала, що актуальним залишається й питання позовів прокурорів, які потрапили під люстрацію.

Крім того, у нас є питання люстрації. На сьогодні вже близько 60 позовів задоволено. Люстрованим треба виплатити близько 50 млн грн", – зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Венедіктова говорила про мільйонні борги по зарплаті в Запорізькій області.