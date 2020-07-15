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15 липня 2020, 21:16

У ЦВК заявили про "унікально складну" підготовку до місцевих виборів

15 липня 2020, 21:16
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Деякі райони нараховуватимуть до 700 виборчих дільниць
Деякі райони нараховуватимуть до 700 виборчих дільниць
Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія заявила, що підготовка до місцевих виборів у цьому році буде складною через «елементи правової та організаційної невизначеності».

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, пише Regionews.

У відомстві назвали основні обставини, які ускладнюють проведення виборів:

  • прийняття нового Виборчого кодексу, який передбачає нову виборчу систему;

  • карантин і непередбачуваність епідеміологічної ситуації восени;

  • проблеми фінансування;

  • незавершена реформа адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу.

Далі ЦВК закликала Верховну Раду прийняти законопроект №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", який 4 червня депутати прийняли в першому читанні.

Також у комісії згадали і про постанову про новий поділ на райони №3650, що передбачає укрупнення районів і зменшення їх кількості.

У комісії заявили, що такі зміни збільшать навантаження на районні виборчі комісії, оскільки деякі райони будуть нараховувати понад 700 дільниць. Тому у ЦВК заявили, що це створює "серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства".

Нагадаємо, Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

вибори ЦВК комісія Район голосування законопроєкт закон адмінреформа
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