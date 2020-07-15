У ЦВК заявили про "унікально складну" підготовку до місцевих виборів

Деякі райони нараховуватимуть до 700 виборчих дільниць

Деякі райони нараховуватимуть до 700 виборчих дільниць

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Центральна виборча комісія заявила, що підготовка до місцевих виборів у цьому році буде складною через «елементи правової та організаційної невизначеності».

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, пише Regionews.

У відомстві назвали основні обставини, які ускладнюють проведення виборів:

прийняття нового Виборчого кодексу, який передбачає нову виборчу систему;

карантин і непередбачуваність епідеміологічної ситуації восени;

проблеми фінансування;

незавершена реформа адміністративно-територіального устрою та внесення змін до Виборчого кодексу.

Далі ЦВК закликала Верховну Раду прийняти законопроект №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", який 4 червня депутати прийняли в першому читанні.

Також у комісії згадали і про постанову про новий поділ на райони №3650, що передбачає укрупнення районів і зменшення їх кількості.

У комісії заявили, що такі зміни збільшать навантаження на районні виборчі комісії, оскільки деякі райони будуть нараховувати понад 700 дільниць. Тому у ЦВК заявили, що це створює "серйозні ризики щодо належної організації виборчого процесу та потребує відповідного корегування виборчого законодавства".

Нагадаємо, Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.