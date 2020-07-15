Кабмін побудує паркан біля центрального входу в будівлю уряду

Відповідне рішення було прийнято без обговорення

Відповідне рішення було прийнято без обговорення

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 15 липня, направив 334 тисячі гривень на роботи з ремонту та облаштування будинку уряду по вул. Грушевського 12/2 у Києві.

Про це пише БизнесЦензор, передає RegioNews.

Згідно з пояснювальною запискою, з 2013 року для обмеження під'їзду автомобілів і громадян до входів в будівлю уряду на території, прилеглій до головного фасаду, використовувалися пересувні залізні захисні щити, які були встановлені МВС. Проте в кінці 2019 року МВС звернулося з вимогою їх повернути.

У зв'язку з цим виникала необхідність в установці розсувної огорожі на цій території. Однак, як випливає з пояснювальної записки, в процесі її встановлення з'явилася необхідність в облаштуванні бетонно-гранітного фундаменту і встановлення додаткових секцій огорожі. Для завершення цих робіт було виділено 58 тисяч грн.

Також Кабмін виділив 240 тисяч грн на завершення робіт по встановленню захисних конструкцій по фасаду над проїздом будівлі уряду з вулиці Садової.

Крім того, для отримання сертифікатів про здачу в експлуатацію завершених об'єктів цього будівництва виділено 36 тисяч грн.

Нагадаємо, сьогодні Готель "Дніпро" в центрі Києва продали за 1,11 мільярда гривень.