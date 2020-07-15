Кабмін виділить МОЗ більше 100 мільйонів на стажування лікарів-інтернів

Гроші візьмуть з фонду по боротьбі з COVID-19

Гроші візьмуть з фонду по боротьбі з COVID-19

Кабінет міністрів ухвалив виділити Міністерству охорони здоров'я 103 412,8 тисячі гривень на безповоротній основі з Фонду боротьби з коронавірусом

Про це йдеться в повідомленні народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram, пише RegioNews. Кабмін ухвалив виділити МОЗ 103 412,8 тис. грн (видатки споживання) на безповоротній основі з Фонду боротьби з коронавірусом на стажування лікарів-інтернів у 2020 році", — повідомив Гончаренко. Нагадаємо, Кабмін пропонує штрафувати закладу за відвідувачів без масок

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