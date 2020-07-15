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15 липня 2020, 17:00 3

Кабмін призначив голову держлісагенства та сімох заступників міністрів

15 липня 2020, 17:00 3
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Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.

Зокрема уряд призначив:

  • Боруховського Богдана Валентиновича - першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

  • Карандєєва Ростислава Володимировича - першим заступником Міністра культури та інформаційної політики України.

  • Зоріна Олександра Олексійовича - заступником Міністра енергетики України.

  • Немчинова Максима Олександровича - заступником Міністра енергетики України.

  • Бідного Матвія Вікторовича - заступником Міністра молоді та спорту України.

  • Вітренка Андрія Олександровича - заступником Міністра освіти та науки України.

  • Гарбарука Ігоря Миколайовича - заступником Міністра освіти та науки України.

  • Банькова Олександра Сергійовича - державним секретарем Міністерства закордонних справ України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

  • Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

  • Болоховця Юрія Віталійовича - заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

  • Маковського Дмитра Васильовича - першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Боруховського Богдана Валентиновича -...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 15 липня 2020 р.

Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив нового мовного омбудсмена.

Кабмін ліс призначення кадри заступник міністр
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