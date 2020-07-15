Кабмін призначив голову держлісагенства та сімох заступників міністрів

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.



Зокрема уряд призначив:

Боруховського Богдана Валентиновича - першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Карандєєва Ростислава Володимировича - першим заступником Міністра культури та інформаційної політики України.

Зоріна Олександра Олексійовича - заступником Міністра енергетики України.

Немчинова Максима Олександровича - заступником Міністра енергетики України.

Бідного Матвія Вікторовича - заступником Міністра молоді та спорту України.

Вітренка Андрія Олександровича - заступником Міністра освіти та науки України.

Гарбарука Ігоря Миколайовича - заступником Міністра освіти та науки України.

Банькова Олександра Сергійовича - державним секретарем Міністерства закордонних справ України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Болоховця Юрія Віталійовича - заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).