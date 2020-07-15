Кабмін призначив голову держлісагенства та сімох заступників міністрів
Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан, пише RegioNews.
Зокрема уряд призначив:
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Боруховського Богдана Валентиновича - першим заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
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Карандєєва Ростислава Володимировича - першим заступником Міністра культури та інформаційної політики України.
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Зоріна Олександра Олексійовича - заступником Міністра енергетики України.
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Немчинова Максима Олександровича - заступником Міністра енергетики України.
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Бідного Матвія Вікторовича - заступником Міністра молоді та спорту України.
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Вітренка Андрія Олександровича - заступником Міністра освіти та науки України.
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Гарбарука Ігоря Миколайовича - заступником Міністра освіти та науки України.
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Банькова Олександра Сергійовича - державним секретарем Міністерства закордонних справ України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
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Кузьовича Василя Степановича - головою Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
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Болоховця Юрія Віталійовича - заступником голови Державного агентства лісових ресурсів України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).
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Маковського Дмитра Васильовича - першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Боруховського Богдана Валентиновича -...Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 15 липня 2020 р.
Нагадаємо, 8 липня Кабінет міністрів призначив нового мовного омбудсмена.