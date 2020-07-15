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15 июля 2020, 21:38 1

Кабмин построит забор у центрального входа в здание правительства

15 июля 2020, 21:38 1
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Соответствующее решение было принято без обсуждения
Соответствующее решение было принято без обсуждения
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Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, направил 334 тысячи гривен на работы по ремонту и обустройству здания правительства по ул. Грушевского 12/2 в Киеве.

Об этом пишет БизнесЦензор, передает RegioNews.

Согласно пояснительной записке, с 2013 года для ограничения подъезда автомобилей и граждан к входам в здание правительства на территории, прилегающей к главному фасаду, использовались передвижные железные защитные щиты, которые были установлены МВД. Однако в конце 2019 года МВД потребовало их вернуть.

В связи с этим возникала необходимость в установке раздвижной ограды на этой территории. Однако, как следует из пояснительной записке, в процессе ее установки появилась необходимость в обустройстве бетонно-гранитного фундамента и установке дополнительных секций ограды. Для завершения этих работ было выделено 58 тысяч грн.

Также Кабмин выделил 240 тысяч грн на завершение работ по установке защитных конструкций по фасаду над проездом здания правительства с улицы Садовой.

Кроме того, для получения сертификатов о сдаче в эксплуатацию завершенных объектов этого строительства выделено 36 тысяч грн.

Напомним, сегодня Отель "Днепр" в центре Киева продали за 1,11 миллиарда гривен.

Кабмин правительство строительство Дом бюджетные деньги
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