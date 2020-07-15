Посольство Украины в Армении облили борщом

Тамошние активисты выразили возмущение заявлением МИД украины относительно конфликта Армении с Азербайджаном

Тамошние активисты выразили возмущение заявлением МИД украины относительно конфликта Армении с Азербайджаном

Фото: Panorama

Протестующие облили борщом посольство Украины в столице Армении, выражая возмущение в связи с заявлением украинского МИДА относительно конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает армянское издание Panorama, пишет RegioNews.

Протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина", и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят стычки. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу. Заявление Украины была односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения", - цитирует издание участников акции.

Как известно, 13 июля МИД Украины выступило с заявлением, в котором призвало стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжение поиска путей мирного разрешения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.

Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 июля Азербайджан и Армения сообщили о вооруженной стычке на границе двух стран. Армения заявила, что военнослужащие Азербайджана сделали попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ, а затем пытались захватить армянский опорный пункт. Азербайджан обвинил Армению в провокации, заявив, что армянские военные открыли огонь из артиллерийских установок.

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