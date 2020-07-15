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15 липня 2020, 10:17 6

Карантин в Україні продовжать ще на місяць - Степанов

15 липня 2020, 10:17 6
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Правила адаптивного карантину будуть змінені
Правила адаптивного карантину будуть змінені
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я займається підготовкою проєкту постанови, якою карантин продовжать ще мінімум на місяць. Також будуть внесені корективи в правила адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", – пояснив міністр.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на наступному тижні планує розглянути необхідність продовження адаптивного карантину в регіонах.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні захворіло 55 607 осіб, з них одужали 28 131, летальних випадків - 1427.

МОЗ розробляє правила, за яким школи розпочнуть роботу з 1 вересня.

коронавірус Україна карантин МОЗ Максим Степанов
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