Рада зможе призначити місцеві вибори після зміни меж районів - Разумков

Це питання було зняте з порядку денного на вимогу президента Зеленського

Це питання було зняте з порядку денного на вимогу президента Зеленського

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Верховна Рада зможе ухвалити проект постанови про призначення місцевих виборів лише після затвердження рішення про зміни меж районів.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу, передає RegioNews.

Він запевнив, що постанова про оголошення виборів обов'язково буде прийнята, однак вона не розглядалася на позачерговому засіданні 13 липня.

За словами спікера, відкликати це питання з позачергового засідання рекомендував профільний Комітет.

Я думаю, що завтра або післязавтра ми ці питання зможемо винести на засідання Верховної Ради України і розглянути", - додав Разумков.

Нагадаємо, 13 липня Зеленський відкликав з Ради проєкт постанови про місцеві вибори.