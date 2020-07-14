09:51  14 липня
Коронавірус в Україні: за добу виявили 638 нових випадків
11:09  14 липня
Для українських туристів вже відкрито 25 країн - МЗС
08:19  14 липня
Загострення на Донбасі: загинули троє українських військових
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 липня 2020, 10:43 12

У "Слузі народу" обіцяють здійснити всі кадрові призначення до кінця тижня

14 липня 2020, 10:43 12
Читайте также на русском языке
Засідання правлячої фракції відбулося за участі президента і прем'єр-міністра
Засідання правлячої фракції відбулося за участі президента і прем'єр-міністра
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Ввечері 13 липня відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в ході якого обговорювалися питання кадрових призначень.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Відомо, що президент разом із прем'єром пропонували кандидатів на посади голови Національного банку України, віце-прем'єра оборонно-промислового комплексу (ОПК) і глави Антимонопольного комітету.

За словами Євгенії Кравчук, питання призначення на ці посади буде розглянуто упродовж цього тижня.

Є розуміння, що ці вакансії мають бути заповнені цього тижня. Попередній план: голосування по АМКУ і віцепрем‘єру у середу, за голову НБУ - у п‘ятницю", - повідомила Кравчук.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram також повідомив, що правляча фракція із кандидатурою на голову НБУ визначиться в середу.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова" заявив, що "Слуга народу" планує здійснити всі кадрові призначення до п'ятниці.

На посаду віцепрем'єра з питань промисловості та ОПК - це буде Олег Уруський, на посаду голови Антимонопольного комітету України - це буде Ольга Піщанська, на посаду НБУ - ще немає фінального, остаточного рішення", - сказав він.

Арахамія додав, що питання кандидатури на голову НБУ вирішуватиметься у найближчі 2-3 дні.

Нагадаємо, Уряд повторно внесе в Раду проєкт постанови про призначення віцепрем`єра з ОПК.

призначення кадри Давид Арахамія Слуга народа Верховна Рада фракція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада ввела новий державний збір за виліт пасажирів з України
13 липня 2020, 20:04
Уряд повторно внесе в Раду проєкт постанови про призначення віцепрем`єра з ОПК
13 липня 2020, 18:13
Офіс президента вважав мене своїм кандидатом на посаду мера Черкас – Анатолій Бондаренко
13 липня 2020, 16:38
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »