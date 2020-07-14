У "Слузі народу" обіцяють здійснити всі кадрові призначення до кінця тижня

Засідання правлячої фракції відбулося за участі президента і прем'єр-міністра

Засідання правлячої фракції відбулося за участі президента і прем'єр-міністра

Фото: Facebook

Ввечері 13 липня відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в ході якого обговорювалися питання кадрових призначень.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Відомо, що президент разом із прем'єром пропонували кандидатів на посади голови Національного банку України, віце-прем'єра оборонно-промислового комплексу (ОПК) і глави Антимонопольного комітету.

За словами Євгенії Кравчук, питання призначення на ці посади буде розглянуто упродовж цього тижня.

Є розуміння, що ці вакансії мають бути заповнені цього тижня. Попередній план: голосування по АМКУ і віцепрем‘єру у середу, за голову НБУ - у п‘ятницю", - повідомила Кравчук.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram також повідомив, що правляча фракція із кандидатурою на голову НБУ визначиться в середу.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова" заявив, що "Слуга народу" планує здійснити всі кадрові призначення до п'ятниці.

На посаду віцепрем'єра з питань промисловості та ОПК - це буде Олег Уруський, на посаду голови Антимонопольного комітету України - це буде Ольга Піщанська, на посаду НБУ - ще немає фінального, остаточного рішення", - сказав він.

Арахамія додав, що питання кандидатури на голову НБУ вирішуватиметься у найближчі 2-3 дні.

Нагадаємо, Уряд повторно внесе в Раду проєкт постанови про призначення віцепрем`єра з ОПК.