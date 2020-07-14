Рада сможет назначить местные выборы после изменения границ районов - Разумков
Этот вопрос был снят с повестки дня по требованию президента Зеленского
Этот вопрос был снят с повестки дня по требованию президента Зеленского
Верховная Рада сможет принять проект постановления о назначении местных выборов только после утверждения решения об изменениях границ районов.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга, передает RegioNews.
Он заверил, что постановление об объявлении выборов обязательно будет принято, однако оно не рассматривалась на внеочередном заседании 13 июля.
По словам спикера, отозвать этот вопрос из внеочередного заседания рекомендовал профильный комитет.
Я думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть", - добавил Разумков.
Напомним, 13 июля Зеленский отозвал из Рады проект постановления о местных выборах.
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