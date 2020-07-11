Шахтеры заявили о завершении акции протеста под Офисом президента
Всеукраинская акция протеста шахтеров, которая продолжалась под Офисом Зеленского с 30 июня, завершилась.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Михаил Волынец, передает RegioNews.
С сегодняшнего дня Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров стала историей. Одиннадцать дней понадобилось шахтерам "Львовугля", "Добропольеугля", "Волыньугля", "Селидовугля", "Первомайскугля", "Мирноградугля", чтобы власть услышала людей", - написал он.
По словам нардепа, шахтеры получили гарантии от медиатора процесса переговоров между властью и участниками энергорынка.
Он добавил, что по поручению президента будет восстановлена работа угледобывающих предприятий, находящихся в режиме простоя. С понедельника к работе возвращаются рабочие "Добропольеугля".
Напомним, 30 июня под Офис президента пришли бастовать горняки.