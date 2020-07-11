Зеленский просит Верховную Раду снять ограничения на зарплаты чиновников

В апреле был установлен максимальный уровень зарплат для чиновников в размере 47 тысяч гривен

В апреле был установлен максимальный уровень зарплат для чиновников в размере 47 тысяч гривен

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Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews.

Инициатором этого вопроса стал президент Владимир Зеленский. В апреле он призвал депутатов урезать на период карантина зарплату для чиновников на максимальном уровне в 47 230 гривен.

В повестке дня заседания Верховной Рады предлагают проголосовать, чтобы данное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В случае положительного решения депутатов, срок действия ограничения завершится 13 июля.

Напомним, 10 апреля Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников.