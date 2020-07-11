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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 12:37 11

Зеленский просит Верховную Раду снять ограничения на зарплаты чиновников

11 июля 2020, 12:37 11
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В апреле был установлен максимальный уровень зарплат для чиновников в размере 47 тысяч гривен
В апреле был установлен максимальный уровень зарплат для чиновников в размере 47 тысяч гривен
Фото: скріншот відео
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13 июля Верховная Рада в ходе внеочередного заседания рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews.

Инициатором этого вопроса стал президент Владимир Зеленский. В апреле он призвал депутатов урезать на период карантина зарплату для чиновников на максимальном уровне в 47 230 гривен.

В повестке дня заседания Верховной Рады предлагают проголосовать, чтобы данное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В случае положительного решения депутатов, срок действия ограничения завершится 13 июля.

Напомним, 10 апреля Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников.

Владимир Зеленский зарплаты чиновники Ограничение Верховная Рада
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