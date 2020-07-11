Зеленский просит Верховную Раду снять ограничения на зарплаты чиновников
В апреле был установлен максимальный уровень зарплат для чиновников в размере 47 тысяч гривен
В апреле был установлен максимальный уровень зарплат для чиновников в размере 47 тысяч гривен
13 июля Верховная Рада в ходе внеочередного заседания рассмотрит отмену ограничения зарплат чиновников.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте парламента, передает RegioNews.
Инициатором этого вопроса стал президент Владимир Зеленский. В апреле он призвал депутатов урезать на период карантина зарплату для чиновников на максимальном уровне в 47 230 гривен.
В повестке дня заседания Верховной Рады предлагают проголосовать, чтобы данное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.
В случае положительного решения депутатов, срок действия ограничения завершится 13 июля.
Напомним, 10 апреля Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников.
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