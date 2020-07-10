Ляшко і Тимошенко разом поїхали в агітаційний тур Чернігівщиною

Тимошенко підтримує Ляшка на довиборах у 208-му окрузі

Тимошенко підтримує Ляшка на довиборах у 208-му окрузі

Фото: Олег Ляшко Facebook

Про це Олег Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Друзі, вітаємо! Ми зараз на Чернігівщині разом з Юлією Тимошенко. Юля, дякую тобі за підтримку. Ми зараз провели чудову зустріч в Ічні. У нас вибори в 208-му окрузі. Тимошенко продемонструвала велику мудрість і велику доброту свого серця, коли підтримала мене на цих виборах", – сказав Ляшко.

Їдемо з Юлею на #208округ на моїй рідній Чернігівщині. Щиро дякую за підтримку їй, усій команді партії "Батьківщина", моїм однодумцям та усім учасникам флеш-мобу #заЛяшка. Разом - до перемоги! Опубліковано Олегом Ляшком Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Він також додав, що хтось може згадати, як вони обзивали один одного, але наголосив, що вони самі все пам’ятають і що "вибачились взаємно", а тепер об’єднались, щоб "зупинити розвал країни".

Опубліковано Олегом Ляшком Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, "Слуга народу" ще не визначилася із кандидатом на довиборах у 208 окрузі