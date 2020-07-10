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Ляшко і Тимошенко разом поїхали в агітаційний тур Чернігівщиною
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 липня 2020, 14:34 3

Ляшко і Тимошенко разом поїхали в агітаційний тур Чернігівщиною

10 липня 2020, 14:34 3
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Тимошенко підтримує Ляшка на довиборах у 208-му окрузі
Тимошенко підтримує Ляшка на довиборах у 208-му окрузі
Фото: Олег Ляшко Facebook
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За словами політиків, вони об`єдналися, «щоб зупинити розвал країни»

Про це Олег Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Друзі, вітаємо! Ми зараз на Чернігівщині разом з Юлією Тимошенко. Юля, дякую тобі за підтримку. Ми зараз провели чудову зустріч в Ічні. У нас вибори в 208-му окрузі. Тимошенко продемонструвала велику мудрість і велику доброту свого серця, коли підтримала мене на цих виборах", – сказав Ляшко.

Їдемо з Юлею на #208округ на моїй рідній Чернігівщині. Щиро дякую за підтримку їй, усій команді партії "Батьківщина", моїм однодумцям та усім учасникам флеш-мобу #заЛяшка. Разом - до перемоги!

Опубліковано Олегом Ляшком Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Він також додав, що хтось може згадати, як вони обзивали один одного, але наголосив, що вони самі все пам’ятають і що "вибачились взаємно", а тепер об’єднались, щоб "зупинити розвал країни".

Опубліковано Олегом Ляшком Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, "Слуга народу" ще не визначилася із кандидатом на довиборах у 208 окрузі

вибори Верховна Рада Чернігівська область Юлія Тимошенко Олег Ляшко Кандидат агітація
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