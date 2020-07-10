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Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июля 2020, 14:34 6

Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине

10 июля 2020, 14:34 6
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Тимошенко поддерживает Ляшко на довыборах в 208-м округе
Тимошенко поддерживает Ляшко на довыборах в 208-м округе
Фото: Олег Ляшко Facebook
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По словам политиков, они объединились, «чтобы остановить развал страны»

Об этом Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Друзья, поздравляем! Мы сейчас на Черниговщине вместе с Юлией Тимошенко. Юля, спасибо тебе за поддержку. Мы сейчас провели замечательную встречу в Ичне. У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала великую мудрость и великую доброту своего сердца, когда поддержал меня на этих выборах", – сказал Ляшко.

Едем с Юлей на #208округ на моей родной Черниговщине. Искренне благодарю за поддержку ей, всей команде партии "Батькивщина", моим единомышленникам и всем участникам флеш-моба #заЛяшка. Вместе - к победе!

Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 10 июля 2020 г.

Он также добавил, что кто-то может вспомнить, как они обзывали друг друга, но подчеркнул, что они сами все помнят и что "извинились взаимно", а теперь объединились, чтобы "остановить развал страны".

Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 10 июля 2020 г.

Напомним, "Слуга народа" еще не определилась с кандидатом на довыборах в 208 округе

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