Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине
По словам политиков, они объединились, «чтобы остановить развал страны»
Об этом Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
Друзья, поздравляем! Мы сейчас на Черниговщине вместе с Юлией Тимошенко. Юля, спасибо тебе за поддержку. Мы сейчас провели замечательную встречу в Ичне. У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала великую мудрость и великую доброту своего сердца, когда поддержал меня на этих выборах", – сказал Ляшко.
Едем с Юлей на #208округ на моей родной Черниговщине. Искренне благодарю за поддержку ей, всей команде партии "Батькивщина", моим единомышленникам и всем участникам флеш-моба #заЛяшка. Вместе - к победе!Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 10 июля 2020 г.
Он также добавил, что кто-то может вспомнить, как они обзывали друг друга, но подчеркнул, что они сами все помнят и что "извинились взаимно", а теперь объединились, чтобы "остановить развал страны".
Опубликовано Олегом Ляшко Пятница, 10 июля 2020 г.
Напомним, "Слуга народа" еще не определилась с кандидатом на довыборах в 208 округе