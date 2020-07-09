Черкасскую организацию партии "Пропозиция" возглавит соратник мэра Бондаренко

Ранее мэр Черкасс принял участие в съезде этой партии

Ранее мэр Черкасс принял участие в съезде этой партии

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Об этом сообщает местное издание "Вичерпно", передает RegioNews.

По информации издания, после выступления Бондаренко на съезде партии, ее черкасскую городскую организацию стали связывать с его близким окружением.

Такие слухи есть. Через день-два я смогу их презентовать", - сказал в комментарии Геннадий Шевченко.

Во время местных выборов 2015 года Геннадий Шевченко баллотировался в областной совет от ВО "Батькивщина". С 2016 по 2018 год он работал в должности заместителя городского головы Черкасс, позже возглавлял коммунальное предприятие "Черкассыинвестбуд".

Напомним, мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем.