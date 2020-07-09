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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 14:33 4

Черкасскую организацию партии "Пропозиция" возглавит соратник мэра Бондаренко

09 июля 2020, 14:33 4
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Ранее мэр Черкасс принял участие в съезде этой партии
Ранее мэр Черкасс принял участие в съезде этой партии
Фото: скриншот видео
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Черкасскую городскую организацию партии мэров "Пропозиция" возглавит давний соратник действующего городского головы Анатолия Бондаренко Геннадий Шевченко.

Об этом сообщает местное издание "Вичерпно", передает RegioNews.

По информации издания, после выступления Бондаренко на съезде партии, ее черкасскую городскую организацию стали связывать с его близким окружением.

Такие слухи есть. Через день-два я смогу их презентовать", - сказал в комментарии Геннадий Шевченко.

Во время местных выборов 2015 года Геннадий Шевченко баллотировался в областной совет от ВО "Батькивщина". С 2016 по 2018 год он работал в должности заместителя городского головы Черкасс, позже возглавлял коммунальное предприятие "Черкассыинвестбуд".

Напомним, мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Черкассы Местные выборы партия мэров Анатолий Бондаренко
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