Адвокати Порошенка оголосили про відвід прокурорам та особисто Венедіктовій
Адвокати п’ятого президента України і народного депутата фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявили відвід 12 прокурорам у справі та генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Печерського суду міста Києва, передає RegioNews.
Відомо, що 1 липня розпочалося засідання суду із розгляду запобіжного заходу Порошенку в справі про нібито схиляння голови Служби зовнішньої розвідки України 2018 року до перевищення ним влади та службових повноважень.
Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що оголосили підозру Порошенку в цій справі.
Його адвокати також заявляли, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура начебто порушила норми Кримінального процесуального кодексу.
Нагадаємо, Порошенко відмовився давати свідчення в ДБР.
Раніше адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков записав відео-відповідь генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка 30 червня у відеоролику пояснювала підозри у справі Порошенко.