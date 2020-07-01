Адвокати Порошенка оголосили про відвід прокурорам та особисто Венедіктовій

Суд призупинив розгляд справи і відправився до нарадчої кімнати

Суд призупинив розгляд справи і відправився до нарадчої кімнати

Фото: скріншот відео

Адвокати п’ятого президента України і народного депутата фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявили відвід 12 прокурорам у справі та генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Печерського суду міста Києва, передає RegioNews.

Відомо, що 1 липня розпочалося засідання суду із розгляду запобіжного заходу Порошенку в справі про нібито схиляння голови Служби зовнішньої розвідки України 2018 року до перевищення ним влади та службових повноважень.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що оголосили підозру Порошенку в цій справі.

Його адвокати також заявляли, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура начебто порушила норми Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, Порошенко відмовився давати свідчення в ДБР.

Раніше адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков записав відео-відповідь генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка 30 червня у відеоролику пояснювала підозри у справі Порошенко.