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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 15:27 2

Адвокати Порошенка оголосили про відвід прокурорам та особисто Венедіктовій

01 липня 2020, 15:27 2
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Суд призупинив розгляд справи і відправився до нарадчої кімнати
Фото: скріншот відео
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Адвокати п’ятого президента України і народного депутата фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявили відвід 12 прокурорам у справі та генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Печерського суду міста Києва, передає RegioNews.

Відомо, що 1 липня розпочалося засідання суду із розгляду запобіжного заходу Порошенку в справі про нібито схиляння голови Служби зовнішньої розвідки України 2018 року до перевищення ним влади та службових повноважень.

Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що оголосили підозру Порошенку в цій справі.

Його адвокати також заявляли, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура начебто порушила норми Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, Порошенко відмовився давати свідчення в ДБР.

Раніше адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков записав відео-відповідь генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка 30 червня у відеоролику пояснювала підозри у справі Порошенко.

суд Петро Порошенко прокурори Ірина Венедіктова
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