Адвокат Порошенка записав відео, у якому відповів генпрокурору Венедіктовій

Він вважає, що Офіс генпрокурора допустив ряд помилок при врученні підозри

Він вважає, що Офіс генпрокурора допустив ряд помилок при врученні підозри

Фото: скріншот відео

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков записав відео-відповідь генеральному прокурору Ірині Венедіктовій, яка 30 червня у відеоролику пояснювала підозри у справі Порошенка.

Відео Новікова опубліковане у Facebook партії "Європейська солідарність", передає RegioNews.

Схоже, що генеральна прокурорка України вважає, що ми з вами живемо в епоху "tik-tok правосуддя" — коли можна записати відосик, не обґрунтовувати свою позицію та не визнавати своїх помилок, але це не так. Чекаємо Ірину Венедіктову в Печерському суді, де вона зможе нарешті пояснили свою позицію, як цього вимагає закон", - сказав Новіков.

За його словами, в Офісі генпрокурора порушили процедуру повідомлення про підозру Порошенку 10 червня.

Він заявив, що для того, щоб вручити підозру Порошенку, Офіс генпрокурора був зобов'язаний показати три документи: повідомлення про підозру, постанову про доручення на здійснення процесуальних дій та саме доручення про здійснення процесуальних дій.

Він зазначив, що їм показали лише доручення про здійснення процесуальних дій.

Новіков додав, що документи відрізняються, зокрема, в постанові про доручення на здійснення процесуальних дій, яку ОГП подав у суд, є стаття 109-3 ККУ, яку виключили зі справи в кінці травня.

Новіков вважає, що в Офісі Венедіктової підписали документ заднім числом та помилилися, коли скопіювали застарілу шапку постанови.

Нагадаємо, 30 червня Венедіктова записала відео, де пояснила підозри у справі Порошенка.