Вакарчук открыл в Виннице офис местной организации партии "Голос"

Председателем Винницкой организации партии стала Александра Устинова

Председателем Винницкой организации партии стала Александра Устинова

Фото: Facebook

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос", передает RegioNews.

Председателем Винницкой организации стала народный депутат родом из Винницкой области Александра Устинова.

В партии заявили, что готовят команду к местным выборам, в частности, планируют выдвигать кандидатов в городской совет Винницы и выдвигаться в общинах. Винницкий партактив приехал лично поддержать Святослав Вакарчук.

Александра Устинова - это тот человек, знакомством с которым я горжусь. Я очень рад, что она возглавляет эту организацию", - сказал Вакарчук.

В свою очередь Устинова во время презентации областной организации заявила, что Винница ей не безразлична и сейчас "Голос" тщательно отбирает команду к местным выборам.

Я сама винничанка, поэтому для меня было важно, чтобы здесь в Виннице наша команда шла на выборы в местные советы. Сейчас для нас не главное "забить" весь областной список. Гораздо важнее найти качественных людей. Мы в первую очередь делаем ставку на тех, кто является профессионалами в своей сфере, тех, которые уже что-то сделали для города и для продолжения положительных изменений. Им надо заходить в местные советы", - сказала Александра Устинова.

Среди приоритетных направлений деятельности партии в Виннице ее голова Кира Рудык назвала развитие IT-сферы, поддержку малого и среднего бизнеса и развитие образования.

Кроме праймериз во время местных выборов, руководство партии "Голос" обещает проводить внутреннюю проверку кандидатов.

Александра Устинова заверила, что "Голос" не имеет амбиций бороться за кресло винницкого городского головы, а планируют ограничиться местными советами всех уровней.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о том, что покидает стены Верховной рады.

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.