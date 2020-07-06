На Вінниччині підірвали банкомат: вкрали близько мільйона гривень

Поліція встановлює причетних до злочину зловмисників

Поліція встановлює причетних до злочину зловмисників

Фото з відкритих джерел

У смт Дашів Іллінецького району Вінницької області в ніч на 5 липня сталася НП: невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші — близько мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Наголошується, що виклик про крадіжку грошей з банкомату поліція отримала близько 3:35 години.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та вилучили речові докази. Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 КК (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організована групою), за що передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).

За словами прокурора Вінницької області Олександра Бутовича, зловмисники використовували гранати. На місці злочину було вилучено близько сотні гільз калібру 7,62 мм від автомата Калашникова, а також калібру 5,45 мм.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині прикордонники вилучили незаконного алкоголю на суму понад 2 млн грн.