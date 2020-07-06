09:49  06 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні знизився, зафіксовано 543 нових випадки
10:32  06 липня
У західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів
08:19  06 липня
Доба на Донбасі: окупанти 8 разів порушили режим тиші
UA | RU
UA | RU
06 липня 2020, 14:38 5

На Вінниччині підірвали банкомат: вкрали близько мільйона гривень

06 липня 2020, 14:38 5
Читайте также на русском языке
Поліція встановлює причетних до злочину зловмисників
Поліція встановлює причетних до злочину зловмисників
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У смт Дашів Іллінецького району Вінницької області в ніч на 5 липня сталася НП: невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші — близько мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Наголошується, що виклик про крадіжку грошей з банкомату поліція отримала близько 3:35 години.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та вилучили речові докази. Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 КК (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організована групою), за що передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).

За словами прокурора Вінницької області Олександра Бутовича, зловмисники використовували гранати. На місці злочину було вилучено близько сотні гільз калібру 7,62 мм від автомата Калашникова, а також калібру 5,45 мм.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині прикордонники вилучили незаконного алкоголю на суму понад 2 млн грн.

прокуратура вибух крадіжка поліція Вінниця Вінницька область банкомат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Ноунейми Зе: хто очолив регіональні організації "Слуги народу" в центральній Україні
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »