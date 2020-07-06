НАЗК начинает мониторить образ жизни украинских чиновников
Это поможет выявить тех должностных лиц, которые задекларировали скромные доходы, но одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Национальное агентство предотвращения коррупции.
Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", – отметил Глава НАПК Александр Новиков.
Во время мониторинга образа жизни НАПК в частности будет проверять такую информацию:
- Пользование объектами, которые не указаны в декларации;
- Сведения о полученных подарков;
- Приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.
Если НАПК установит несоответствие уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.
Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения – НАПК сообщит об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.
Справка:
Проведение НАПК мероприятий по мониторингу образа жизни предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции". Отдел, который должен был выполнять это требование Закона, существовал в структуре НАПК и раньше, однако на практике мероприятия по мониторингу образа жизни не проводились.
Напомним, сегодня СМИ обнародовали рейтинг городских голов с высокими коррупционными рисками.