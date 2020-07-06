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06 июля 2020, 16:41 5

НАЗК начинает мониторить образ жизни украинских чиновников

06 июля 2020, 16:41 5
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Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников
Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников
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Это поможет выявить тех должностных лиц, которые задекларировали скромные доходы, но одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Национальное агентство предотвращения коррупции.

Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", – отметил Глава НАПК Александр Новиков.

Во время мониторинга образа жизни НАПК в частности будет проверять такую информацию:

  • Пользование объектами, которые не указаны в декларации;
  • Сведения о полученных подарков;
  • Приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Если НАПК установит несоответствие уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения – НАПК сообщит об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Справка:

Проведение НАПК мероприятий по мониторингу образа жизни предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции". Отдел, который должен был выполнять это требование Закона, существовал в структуре НАПК и раньше, однако на практике мероприятия по мониторингу образа жизни не проводились.

Напомним, сегодня СМИ обнародовали рейтинг городских голов с высокими коррупционными рисками.

чиновники доходы расследование НАПК коррупция
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