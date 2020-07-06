Адресу голосування на місцевих виборах можна змінити до 9 вересня

Змінити виборчу адресу можна онлайн

Змінити виборчу адресу можна онлайн

Фото: flickr

Громадяни України можуть змінити виборчу адресу для участі у голосуванні під час місцевих виборів онлайн до 9 вересня.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає RegioNews.

Для цього Центральна виборча комісія запустила електронний сервіс на сторінці Державного реєстру виборців.

Щоб змінити місце голосування, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця, а також завантажити один із документів, який підтверджує зміну адреси для голосування.

Це, зокрема, довідка для внутрішньо переміщених осіб, договір оренди житла, а також документ про право власності на житло тощо.

Із повним переліком документів можна ознайомитися на сайті Державного реєстру виборців

Зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців", - додали в Мінцифри.

Нагадаємо, у РНБО не бачать умов для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі.