Адрес голосования на местных выборах можно изменить до 9 сентября

Изменить избирательный адрес можно онлайн

Изменить избирательный адрес можно онлайн

Фото: flickr

Граждане Украины могут изменить избирательный адрес для участия в голосовании во время местных выборов онлайн до 9 сентября.

Об этом в Facebook сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

Для этого Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис на странице Государственного реестра избирателей.

Чтобы изменить место голосования, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя, а также загрузить один из документов, подтверждающий смену адреса для голосования.

Это, в частности, справка для внутренне перемещенных лиц, договор аренды жилья, а также документ о праве собственности на жилье и тому подобное.

С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте Государственного реестра избирателей

Указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев", - добавили в Минцифры.

Напомним, в СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.