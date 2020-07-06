09:49  06 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине снизился, зафиксировано 543 новых случая
10:32  06 июля
В западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов
08:19  06 июля
Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 12:33 2

Адрес голосования на местных выборах можно изменить до 9 сентября

06 июля 2020, 12:33 2
Читайте також українською мовою
Изменить избирательный адрес можно онлайн
Изменить избирательный адрес можно онлайн
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Граждане Украины могут изменить избирательный адрес для участия в голосовании во время местных выборов онлайн до 9 сентября.

Об этом в Facebook сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

Для этого Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис на странице Государственного реестра избирателей.

Чтобы изменить место голосования, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя, а также загрузить один из документов, подтверждающий смену адреса для голосования.

Это, в частности, справка для внутренне перемещенных лиц, договор аренды жилья, а также документ о праве собственности на жилье и тому подобное.

С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте Государственного реестра избирателей

Указанный избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев", - добавили в Минцифры.

Напомним, в СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

Минцифры голосование Местные выборы Адрес
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В СНБО не видят условий для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе
06 июля 2020, 08:51
Рада отправила в отставку главу АМКУ Терентьева
03 июля 2020, 16:43
Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ
03 июля 2020, 16:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »