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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 12:02

Отставка Смолия никак не повлияет на сотрудничество Украины и МВФ - Шмыгаль

04 июля 2020, 12:02
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Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом
Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом
Фото: Кабмин
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Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом, и отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлиял на отношения нашего государства с международными партнерами.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. В пятницу я общался с вице-президентом Еврокомиссии. Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин конструктивно работал и продолжит работать с руководством НБУ, и заверил, что смена главы Национального банка не повлияет на стабильность гривни.

На совместных совещаниях мы разрабатывали экономическую политику по выходу из кризиса. И результатом этой работы стало постепенное снижение учетной ставки НБУ до 6%. Подчеркну, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты", - сказал премьер-министр.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

Кабмин МВФ Денис Шмыгаль Нацбанк Яков Смолий
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