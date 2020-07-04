В зоні ООС 20 обстрілів, один військовий поранений

Окупанти обстріляли прифронтові населені пункти, де проживають цивільні

Окупанти обстріляли прифронтові населені пункти, де проживають цивільні

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Новотошківського окрім 120-х мінометів та гранатометів, ворог застосував артилерійські системи 122-го калібру, випустивши по наших оборонцях 40 снарядів.

На підступах до населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове та Хутір Вільний, окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Також зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем поблизу Попасної, Хутору Вільний, Оріхового і Катеринівки.

Крім того, збройні формування Російської Федерації на світанку відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка 1940-го року народження.

Було гаряче і біля Авдіївки, тут противник використав 120-ти та 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася сусідська будівля.

Факти ворожої збройної активності також зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів.

Нагадаємо, 3 липня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 12 разів.