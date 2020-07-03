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Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушили "тишу"
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03 липня 2020, 08:19 4

Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушили "тишу"

03 липня 2020, 08:19 4
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Поранений один український військовослужбовець
Поранений один український військовослужбовець
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовий. З початку поточної доби бойовики провели вже 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Хутора Вільного, Південного, Авдіївки, Кам'янки і Водяного. Окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Окупанти вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Вчора українським військовим вдалося поранити одного російського найманця.

Як повідомляється, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве. У результаті мінометного ведення вогню загинула місцева мешканка.

Нагадаємо, добою раніше на фронті поранили одного військового, зафіксовано 5 обстрілів.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли поранення
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