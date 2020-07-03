Ситуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушили "тишу"
За минулу добу окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранений один український військовий. З початку поточної доби бойовики провели вже 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Хутора Вільного, Південного, Авдіївки, Кам'янки і Водяного. Окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.
Окупанти вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
З початку поточної доби втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Вчора українським військовим вдалося поранити одного російського найманця.
Як повідомляється, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве. У результаті мінометного ведення вогню загинула місцева мешканка.
Нагадаємо, добою раніше на фронті поранили одного військового, зафіксовано 5 обстрілів.