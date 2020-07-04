В зоне ООС 20 обстрелов, один военный ранен

Оккупанты обстреляли прифронтовые населенные пункты, где проживают гражданские

Оккупанты обстреляли прифронтовые населенные пункты, где проживают гражданские

Фото: flickr

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные артиллерийские системы калибра 120 и 122 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Новотошковского кроме 120-х минометов и гранатометов, враг применил артиллерийские системы 122-го калибра, выпустив по нашим защитникам 40 снарядов.

На подступах к населенным пунктам Южное, Железное, Шумы, Орехово и Хутор Вольный, оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра. Также зафиксировано обстрелы из гранатометов различных систем вблизи Попасной, Хутора Вольный, Орехово и Катериновка.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации на рассвете открыли огонь по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница 1940 года рождения.

Было жарко и у Авдеевки, здесь противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара загорелось соседнее здание.

Факты вражеской вооруженной активности также зафиксированы неподалеку населенных пунктов Водяное, Каменка, Старогнатовка и Пески.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей.

Напомним, 3 июля вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 12 раз.