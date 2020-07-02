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02 липня 2020, 17:50 3

Зведення ООС: два обстріли за добу, втрат немає

02 липня 2020, 17:50 3
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Відносне затишшя використали на дообладнання позицій ділянок бойового зіткнення
Відносне затишшя використали на дообладнання позицій ділянок бойового зіткнення
Фото: штаб ООС
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Сьогодні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Луганського противник двічі обстрілював українських воїнів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на фронті поранили одного військового, зафіксовано 5 обстрілів.

ООС РФ війна військові обстріли армія Донецька область Луганська область
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