Зведення ООС: два обстріли за добу, втрат немає
Відносне затишшя використали на дообладнання позицій ділянок бойового зіткнення
Відносне затишшя використали на дообладнання позицій ділянок бойового зіткнення
Сьогодні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.
Вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Луганського противник двічі обстрілював українських воїнів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 липня 2020 року #ООС...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 2 липня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби на фронті поранили одного військового, зафіксовано 5 обстрілів.
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