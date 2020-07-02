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02 липня 2020, 19:31 3

Рада розгляне відставку Смолія на позачерговому засіданні завтра – Арахамія

02 липня 2020, 19:31 3
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Питання про призначення нового голови Нацбанку на цьому засіданні розглядати не будуть
Питання про призначення нового голови Нацбанку на цьому засіданні розглядати не будуть
Фото з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада має намір провести 3 липня позачергове пленарне засідання для розгляду відставки голови Національного банку Якова Смолія.

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські Новини.

Після цього (чергового засідання) ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і далі йдемо... в 14:00", - сказав він.

За словами Арахамії, парламентарії можуть також розглянути заяву голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва про відставку.

У той же час Верховна Рада на позачерговому засіданні завтра, 3 липня, не буде розглядати питання про призначення нового голови Національного банку України, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє "Укрінформ".

Консультації тривають. Сьогодні будуть консультації, будуть завтра консультації, я впевнений. Завтра ніхто нікого не буде виносити в зал. Тобто тиждень у нас комітетський на те, щоб провести ґрунтовні нормальні консультації і вибрати дійсно професійну людину, яка може очолити цей найважливіший орган державної влади", - сказав Гетманцев.

У той же час перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желєзняк ("Голос") не виключає, що це питання відкладуть на наступний пленарний тиждень, оскільки затягнувся розгляд поправок до закону про гральний бізнес.

Нагадаємо, 1 липня про свою відставку через постійний політичний тиск заявив голова НБУ Яків Смолій.

Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія.

Давид Арахамія НБУ відставка нардепи Верховна Рада голосування Нацбанк Яків Смолій
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