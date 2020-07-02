На відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слузі народу"

Відставку голови НБУ розглянуть на засіданні фракції

Відставку голови НБУ розглянуть на засіданні фракції

Фото: з відкритих джерел

В Офісі президента опублікували заяву після відставки голови Нацбанку Якова Смолія. Так, у Зеленського закликають позбавити політичного забарвлення дискусії щодо роботи НБУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політик, що послужить заставою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності та сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що дискусії щодо діяльності НБУ "повинні базуватися виключно на засадах професіоналізму і повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яка може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України".

У той же час, питання відставки голови Нацбанку зі своєї посади буде розглядається на засіданні фракції "Слуги народу", а перед цим заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

В комітеті не виключають, що Смолію доведеться займати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Чи є голоси за відставку Смолія депутати монобольшості визначать на окремому засіданні фракції.

Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. У першу чергу потрібно поспілкуватися з головою НБУ. Він буде в Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку", - пояснив Данило Гетманцев.

Крім цього, можлива відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

Так, посли країн "Великої сімки" вже прокоментували звільнення голови Нацбанку: застерігають від відкату реформ. На їхню думку, незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України. Саме це сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор.

Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Посли закликали не підривати цю організацію, оскільки це ставить під загрозу проведення і підтримку реформ в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Нацбанку Яків Смолій написав на ім'я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".