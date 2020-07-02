09:44  02 липня
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу різко зросла
08:47  02 липня
На відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слузі народу"
08:21  02 липня
Ситуація на Донбасі: за добу поранили одного українського військового
UA | RU
UA | RU
02 липня 2020, 08:47 35

На відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слузі народу"

02 липня 2020, 08:47 35
Читайте также на русском языке
Відставку голови НБУ розглянуть на засіданні фракції
Відставку голови НБУ розглянуть на засіданні фракції
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Офісі президента опублікували заяву після відставки голови Нацбанку Якова Смолія. Так, у Зеленського закликають позбавити політичного забарвлення дискусії щодо роботи НБУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політик, що послужить заставою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності та сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що дискусії щодо діяльності НБУ "повинні базуватися виключно на засадах професіоналізму і повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яка може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України".

У той же час, питання відставки голови Нацбанку зі своєї посади буде розглядається на засіданні фракції "Слуги народу", а перед цим заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

В комітеті не виключають, що Смолію доведеться займати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Чи є голоси за відставку Смолія депутати монобольшості визначать на окремому засіданні фракції.

Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. У першу чергу потрібно поспілкуватися з головою НБУ. Він буде в Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку", - пояснив Данило Гетманцев.

Крім цього, можлива відставка Смолія може вплинути на відносини з Міжнародним валютним фондом.

Так, посли країн "Великої сімки" вже прокоментували звільнення голови Нацбанку: застерігають від відкату реформ. На їхню думку, незалежність Нацбанку є фундаментальним досягненням для України. Саме це сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор.

Посли закликали не підривати цю організацію, оскільки це ставить під загрозу проведення і підтримку реформ в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Нацбанку Яків Смолій написав на ім'я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Офіс президента НБУ Слуга народа відставка Нацбанк Яків Смолій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Всі блоги »