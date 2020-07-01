19:21  01 липня
Кабмін звільнив чотирьох заступників Шкарлета
16:13  01 липня
Хабар у $6 млн: НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру Злочевському
20:32  01 липня
Голова Сумської ОДА отримав догану від президента
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 липня 2020, 23:23 12

Голова АМКУ Юрій Терентьєв подав у відставку - джерела

01 липня 2020, 23:23 12
Читайте также на русском языке
Терентьєв написав заяву після розмови з президентом
Терентьєв написав заяву після розмови з президентом
Фото: РБК Україна
Читайте также
на русском языке

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв пішов у відставку через штраф з тютюнового монополіста – компанії «Тедіс».

Про це пишуть одразу кілька джерел з посиланням на співрозмовників в Офісі президента.

Зокрема про це повідомив народний депутат минулого скликання Ігор Мосійчук з посиланням на джерело в Офісі президента.

Він зазначив, що Терентьєв пішов у відставку після особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським який звинуватив його у затягуванні стягування штрафа з компанії "Тедіс".

Голова АМКУ Юрій Терентьєв пішов у відставку після особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським...

Опубліковано Ігором Мосійчуком Середа, 1 липня 2020 р.

Журналіст Юрій Бутусов теж вважає причиною конфлікту рекордний штраф, який наклав Антимонопольний комітет на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" і виробників сигарет на 6,5 млрд грн. Однак, на думку Бутусова, Терентьєв тим самим вдарив по могутньому лобістові Борису Кауфману, якого в ЗМІ називають власником "Тедіса".

Монопольну схему створили при Януковичі в 2011 році. Штраф АМКУ змусив би виробників сигарет після завершення 10-річних контрактів розірвати вигідну угоду в 2021-му, а сам "Тедіс" був би змушений допустити на ринок роздрібних продажів інші компанії.

Сегодня президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия...

Опубліковано Юрієм Бутусовим Середа, 1 липня 2020 р.

Загалом, Бутусов назвав звільнення Терентьєва очевидним доказом політичної корупції і лобіювання монопольних схем вищим керівництвом України.

Нагадаємо, сьогодні ввечері стало відомо, що у відставку через політичний тиск подав голова НБУ Яків Смолій.

Також сьогодні, 1 липня Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти Сергія Шкарлета

Володимир Зеленський відставка президент АМКУ штраф голова комітет Юрій Терентьєв
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку
01 липня 2020, 21:34
Президент підписав закон про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період карантину
01 липня 2020, 21:21
Голова Сумської ОДА отримав догану від президента
01 липня 2020, 20:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Всі публікації »
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Всі блоги »