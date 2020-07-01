Голова АМКУ Юрій Терентьєв подав у відставку - джерела

Терентьєв написав заяву після розмови з президентом

Терентьєв написав заяву після розмови з президентом

Фото: РБК Україна

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв пішов у відставку через штраф з тютюнового монополіста – компанії «Тедіс».

Про це пишуть одразу кілька джерел з посиланням на співрозмовників в Офісі президента.

Зокрема про це повідомив народний депутат минулого скликання Ігор Мосійчук з посиланням на джерело в Офісі президента.

Він зазначив, що Терентьєв пішов у відставку після особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським який звинуватив його у затягуванні стягування штрафа з компанії "Тедіс".

Голова АМКУ Юрій Терентьєв пішов у відставку після особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським... Опубліковано Ігором Мосійчуком Середа, 1 липня 2020 р.

Журналіст Юрій Бутусов теж вважає причиною конфлікту рекордний штраф, який наклав Антимонопольний комітет на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" і виробників сигарет на 6,5 млрд грн. Однак, на думку Бутусова, Терентьєв тим самим вдарив по могутньому лобістові Борису Кауфману, якого в ЗМІ називають власником "Тедіса".

Монопольну схему створили при Януковичі в 2011 році. Штраф АМКУ змусив би виробників сигарет після завершення 10-річних контрактів розірвати вигідну угоду в 2021-му, а сам "Тедіс" був би змушений допустити на ринок роздрібних продажів інші компанії.

Сегодня президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия... Опубліковано Юрієм Бутусовим Середа, 1 липня 2020 р.

Загалом, Бутусов назвав звільнення Терентьєва очевидним доказом політичної корупції і лобіювання монопольних схем вищим керівництвом України.

Нагадаємо, сьогодні ввечері стало відомо, що у відставку через політичний тиск подав голова НБУ Яків Смолій.

Також сьогодні, 1 липня Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра освіти Сергія Шкарлета