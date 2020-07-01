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01 липня 2020, 21:21 2

Президент підписав закон про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період карантину

01 липня 2020, 21:21 2
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Закон вступає в силу на наступний день після опублікування
Закон вступає в силу на наступний день після опублікування
Фото: Shutterstok
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Нововведення захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави, передає RegioNews.

Документ вносить зміни до прикінцевих положень Господарського та Цивільного кодексів, згідно з якими, у разі прострочення позичальником в період дії карантину та в 30-денний строк після дня завершення карантину виконання грошового зобов'язання за кредитним договором або договором позики, позичальник звільняється від обов'язкової сплати на користь кредитодавця неустойки, штрафу та пені за прострочення.

Нагадаємо, 28 червня президент підписав закон, який дозволить ОДА залучити додаткові кошти на ремонт доріг.

Володимир Зеленський закон кредит президент штраф заборона
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