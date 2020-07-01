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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 18:31 9

Справа Порошенка: суд переніс засідання на 8 липня

01 липня 2020, 18:31 9
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Фото: скріншот відео
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Печерський районний суд переніс засідання у справі колишнього президента Петра Порошенка на 11:00 восьмого липня.

Таке рішення оголосив головуючий суддя Сергій Вовк під час засідання 1 липня, передає RegioNews.

Зокрема, прокурори просили у судді обрати запобіжний захід для Петра Порошенка у вигляді особистого зобов'язання з'являтись на виклик слідчого.

Вони також вимагають покласти на Порошенка обов'язок не відлучатись за межі Києва без дозволо слідчого, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Адвокати політика заявляли про нечинність документів, поданих прокурорами через відсутність на них дати.

Сам Порошенко під час виступу звинуватив Офіс президента у фабрикуванні справ проти нього, а також заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова залежна від президента Володимира Зеленського і "боїться за свою подальшу долю".

Нагадаємо, суд відмовив адвокатам Порошенка у відводі групи прокурорів.

суд засідання Петро Порошенко справа Печерський суд
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