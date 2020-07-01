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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 17:36 5

Суд відмовив адвокатам Порошенка у відводі групи прокурорів

01 липня 2020, 17:36 5
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Фото: скріншот відео
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Печерський районний суд Києва відмовив захисту п'ятого президента України Петра Порошенка у задоволенні клопотання про відвід групи прокурорів та генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду, передає RegioNews.

На початку судового засідання адвокат Порошенка Ігор Головань оголосив клопотання про відвід генпрокурора у зв'язку з незаконністю вручення підозри Порошенко, а також групі прокурорів - процесуальних керівників у справі.

Ми наполягаємо на розгляді заяви, так як Венедиктова погодила підозра. І всій групі прокурорів. І наполягаємо на виклик Венедіктової в суд", - сказав Головань.

У свою чергу, слідчий суддя Сергій Вовк сказав, що захист може заявляти відвід лише тим прокурорам, які присутні безпосередньо на судовому засіданні.

Згодом суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за клопотанням, в результаті заявлене захистом Порошенка клопотання про відвід групи прокурорів суд залишив без задоволення.

Також суд продовжив розгляд клопотання прокуратури про обрання Порошенка запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, адвокати п’ятого президента України і народного депутата фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка заявили відвід 12 прокурорам у справі та генеральному прокурору Ірині Венедіктовій.

Раніше адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков записав відео-відповідь генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка 30 червня у відеоролику пояснювала підозри у справі Порошенко.

суд засідання Петро Порошенко прокурори Ірина Венедіктова
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