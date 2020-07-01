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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 18:31 9

Дело Порошенко: суд перенес заседание на 8 июля

01 июля 2020, 18:31 9
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Дело касается обвинения в превышении полномочий
Дело касается обвинения в превышении полномочий
Фото: скриншот видео
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Печерский районный суд перенес заседание по делу бывшего президента Петра Порошенко на 11:00 восьмого июля.

Такое решение огласил председательствующий судья Сергей Вовк во время заседания 1 июля, передает RegioNews.

В частности, прокуроры просили у судьи избрать меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства появляться по вызову следователя.

Они также требуют положить на Порошенко обязанность не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя, а также сдать паспорт для выезда за границу.

Адвокаты политика заявляли о недействительности документов, поданных прокурорами из-за отсутствия на них даты.

Сам Порошенко во время выступления обвинил Офис президента в фабрикации дел против него, а также заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зависимая от президента Владимира Зеленского и "боится за свою дальнейшую судьбу".

Напомним, суд отказал адвокатам Порошенко в отводе группы прокуроров.

суд заседание Петр Порошенко дело Печерский суд
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