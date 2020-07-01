Адвокат Порошенко записал видео, в котором ответил генпрокурору Венедиктовой

Он считает, что Офис генпрокурора допустил ряд ошибок при вручении подозрения

Он считает, что Офис генпрокурора допустил ряд ошибок при вручении подозрения

Фото: скриншот видео

Видео Новикова опубликовано в Facebook партии "Европейская солидарность", передает RegioNews.

Похоже, что генеральная прокурорка Украины считает, что мы с вами живем в эпоху "tik-tok правосудия" - когда можно записать видосик, а не обосновывать свою позицию и не признавать своих ошибок, но это не так. Ждем Ирину Венедиктову в Печерском суде, где она сможет наконец объяснили свою позицию, как этого требует закон", - сказал Новиков.

По его словам, в Офисе генпрокурора нарушили процедуру уведомления о подозрении Порошенко 10 июня.

Он заявил, что для того, чтобы вручить подозрение Порошенко, Офис генпрокурора был обязан показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий.

Он отметил, что им показали лишь поручения об осуществлении процессуальных действий.

Новиков добавил, что документы отличаются, в частности, в постановлении о доверенности на совершение процессуальных действий, которую ОГП подал в суд, есть статья 109-3 УК, которую исключили из дела в конце мая.

Новиков считает, что в Офисе Венедиктовой подписали документ задним числом и ошиблись, когда скопировали устаревшую шапку постановления.

Напомним, 30 июня Венедиктова записала видео, где объяснила подозрения по делу Порошенко.