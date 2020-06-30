16:07  30 червня
Міносвіти планує знизити поріг складання ЗНО через карантин
19:37  30 червня
З 1 липня в Україні зростуть пенсії
17:58  30 червня
В зоні ООС два масштабних обстріли, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 17:43 4

Венедіктова записала відео, де пояснила підозри у справі Порошенка

30 червня 2020, 17:43 4
Читайте также на русском языке
Черговий суд із обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка відбудеться 1 липня
Черговий суд із обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка відбудеться 1 липня
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова записала відеоролик, у якому спробувала роз’яснити процедуру повідомлення про підозру народному депутатові України Петру Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Венедіктова запевняє, що підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку було складено та повідомлено згідно із чинним законодавством.

10 червня було повідомлено про підозру у спосіб, передбачений КПК України та уповноваженим на це прокурором. Вчора, вкотре інформаційний простір сколихнули чергові заяви з цього приводу. Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, пояснюю ті аспекти, які жваво обговорюються у суспільстві", - сказала Венедіктова.

За її словами, у травні 2019 року було внесено відомості до ЄРДР, за номером з останніми цифрами 753, про кримінальне правопорушення щодо призначення членів Вищої ради правосуддя, а у листопаді 2019 року до ЄРДР внесено відомості, за номером з останніми цифрами 1732 - щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки.

3 березня 2020 року кримінальні провадження 753 (щодо призначення членів ВРП) та 1732 (щодо призначення першого заступника СЗР) було об’єднано в одне провадження, якому ЄРДРом автоматично присвоєно первинний номер з останніми цифрами 753.

В ході розслідування епізод стосовно Вищої ради правосуддя слідчим було закрито, а номер залишився незмінним - 753.

Вона також прокоментувала запланований на 30 червня допит Порошенка. Венедіктова запевняє, що він не відбувся, бо сторона захисту клопотала про його перенесення на 1 липня.

Нагадаємо, 18 червня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про закриття трьох кримінальних справ проти Порошенка через відсутність складу злочину.

ДБР підозра Петро Порошенко відео Ірина Венедіктова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Сто днів генпрокурора: Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів
27 червня 2020, 15:16
Ексголові та посадовцю Кіровоградської ОДА повідомлено про підозру
26 червня 2020, 19:38
До музею Гончара знову прийшли з ДБР
26 червня 2020, 16:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »