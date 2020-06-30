Венедіктова записала відео, де пояснила підозри у справі Порошенка

Черговий суд із обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка відбудеться 1 липня

Черговий суд із обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка відбудеться 1 липня

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Венедіктова запевняє, що підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку було складено та повідомлено згідно із чинним законодавством.

10 червня було повідомлено про підозру у спосіб, передбачений КПК України та уповноваженим на це прокурором. Вчора, вкотре інформаційний простір сколихнули чергові заяви з цього приводу. Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, пояснюю ті аспекти, які жваво обговорюються у суспільстві", - сказала Венедіктова.

За її словами, у травні 2019 року було внесено відомості до ЄРДР, за номером з останніми цифрами 753, про кримінальне правопорушення щодо призначення членів Вищої ради правосуддя, а у листопаді 2019 року до ЄРДР внесено відомості, за номером з останніми цифрами 1732 - щодо незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки.

3 березня 2020 року кримінальні провадження 753 (щодо призначення членів ВРП) та 1732 (щодо призначення першого заступника СЗР) було об’єднано в одне провадження, якому ЄРДРом автоматично присвоєно первинний номер з останніми цифрами 753.

В ході розслідування епізод стосовно Вищої ради правосуддя слідчим було закрито, а номер залишився незмінним - 753.

Вона також прокоментувала запланований на 30 червня допит Порошенка. Венедіктова запевняє, що він не відбувся, бо сторона захисту клопотала про його перенесення на 1 липня.

Нагадаємо, 18 червня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про закриття трьох кримінальних справ проти Порошенка через відсутність складу злочину.