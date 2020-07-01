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01 липня 2020, 09:34 3

У президента представили проєкт закону про "інвестиційні няні"

01 липня 2020, 09:34 3
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Закон повинен стимулювати надходження інвестицій в країну
Закон повинен стимулювати надходження інвестицій в країну
Фото: з відкритих джерел
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Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів представила законопроєкт про підтримку і стимулювання інвестицій - так званий закон про "інвестиційні няні".

Як інформує RegioNews, про це повідомляє пресслужба президента.

За словами Ковалів, основою документа стала ідея, яку президент назвав "інвестиційними нянями".

У проєкті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 млн євро і які створюють більше 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

Це дає гарантію кожному конкретному проєкту інвестора, що вони мають не тільки податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу і гарантію стабільності", - підкреслила Ковалів.

Крім цього, інвестори отримають інвестиційного менеджера, який буде супроводжувати їх від початку проєкту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для іноземних інвесторів", - зазначила Ковалів.

За її словами, законопроєкт вже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради і Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував внесення до парламенту законопроєкту про "інвестиційні няні".

Офіс генпрокурора ВР бюджет інвестиції законопроєкт
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