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30 червня 2020, 21:26 19

Інтрига дня: Олександра Клітіна зізналася, що має штучні груди

30 червня 2020, 21:26 19
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Колишня заступниця міністра інфраструктури каже, що хірурги допомогли їй позбутися дитячого комплексу
Фото з відкритих джерел
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Нинішня чиновниця державного космічного агенства Олександра Клітіна вважає, що хайп через груди додасть їй рейтингів

Про це ексзаступниця міністра інфраструктури заявила в ефірі ток-шоу "19" на телеканалі ZIK, пише RegioNews.

Якщо так країну цікавлять мої груди, я скажу: взагалі, чи є у людей логіка, чи можуть бути у жінки, якій вже майже 40 років такі груди натуральні? Так, у мене зроблені груди. У мене був дитячий комплекс – у мене не було грудей ніколи, і я вирішила зробити собі груди. Тому, будь ласка, можете знову хайпити мене і казати, що у мене силіконові груди. Будь ласка, робіть мені рейтинги", – сказала Олександра Клітіна.

Нагадаємо, сьогодні вранці колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна оголосила про створення своєї партії "Україна проти корупції" і закликала боротися з "політичними проститутами". На відео чиновниця виголошувала промову в одному купальнику, з якого визирали усі її жіночі принади.

Раніше, 23 червня, Олександра Клітіна заявила, що розпочала роботу на посаді радника голови Державного космічного агентства України.

Як відомо, 27 листопада 2019 року Кабмін звільнив Клітіну з посади заступника голови Мінінфраструктури за поданням міністра Владислава Криклія.

19 листопада 2019 року у мережу злили запис розмови депутатів від "Слуги народу" у Кривому Розі, де вони обговорюють заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Крім того, начебто Клітіна переписувалась з пранкером Джокером, де писала про корупцію у транспортній галузі і про те, що атаку на неї пов’язує з нардепом минулого скликання від БПП Андрієм Вадатурським та головою "Укрзалізниці" Євгенієм Кравцовим.

Владислав Криклій партія Мінінфраструктури скандал піар Олександра Клітіна
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