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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 14:48 7

На Рівненщині поліція вилучила партію бурштину вартістю 1,2 млн доларів

16 червня 2020, 14:48 7
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Загальна вага вилученого бурштину становить 858 кг
Загальна вага вилученого бурштину становить 858 кг
Фото: Нацполіція
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16 червня співробітники Нацполіції Рівненській області провели обшуки у місцевих мешканців, які організували скупку незаконно видобутого бурштину.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає RegioNews.

Правоохоронці вилучили бурштин-сирець різної фракції вагою понад 850 кг. Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів.

Серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на чорному ринку починається від 10 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Підозрювані займалися експортом бурштину за межі країни поза митним контролем. Під час експорту вони використовували підроблені документи про його походження.

Нагадаємо, 15 червня в місті Коростень Житомирської області співробітники СБУ провели обшуки у місцевого мешканця, який займався скупкою і продажем незаконно видобутого бурштину.

кримінал поліція затримання Рівне бурштин
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