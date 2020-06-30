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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
30 червня 2020, 20:03 2

У Харкові закидали яйцями прихильників Шарія

30 червня 2020, 20:03 2
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Знову "відзначилися" активісти Нацкорпусу, кількох затримала поліція
Знову "відзначилися" активісти Нацкорпусу, кількох затримала поліція
Фото: соцмережі
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Прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія зібралися на площі Конституції у Харкові, аби записати там вітання з Днем народження для раніше побитого націоналістами шаріївця Микити Роженка

Про це харків`яни пишуть у соцмережах, передає Regionews.

Записувати вітання з площі Конституції у Харкові "шаріївці" збиралися о 18:30 . Перед цим площу по периметру оточили силовики, яких про акцію їх попередили заздалегідь. Про це йдеться у місцевих телеграм-каналах.

У той же час, що й прихильники Шарія, до площі підтягнулися активісти Нацкорпусу. Вони принесли із собою колонки, з яких лунали звуки кукурікання. Фанати Шарія тим часом надували кульки та очікували, коли привезуть торт.

У визначений час під прикриттям силовиків "шаріївці" підняли вгору кульки і фотографії Роженка, а потім проскандували: "Микита, з днем ​​народження, повертайся здоровим!". Після цього у фанів Шарія полетіли яйця.

У відповідь поліцейські затримали кількох націоналістів. Вони перебувають в автобусі правоохоронців. Представники Нацкорпусу блокують ці автобуси на вулиці Університетській.

Тим часом "шаріївці" продовжили свою акцію. Вони збиралися залишатися на площі до 20:00.

Саме зараз на площі Конституції у Харкові проходить зібрання прихильників Анатолія Шарія. Раніше у соціальних мережах повідомлялося що прихильники Шарія зберуться на площі Конституції щоб зробити відеозвернення з приводу дня народження Нікити Роженко....

Опубліковано DARKHUNTER Вівторок, 30 червня 2020 р.

Нагадаємо, 25 червня у Харкові вночі був жорстоко побитий молодий хлопець, активний член партії Шарія. Постраждалий очолював колону під час мітингу партії в столиці. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Анатолій Шарій поліція бійка Харьків яйця Нацкорпус
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