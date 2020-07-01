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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 12:00 9

В Житомирской области конфисковали почти 10 тонн янтаря

01 июля 2020, 12:00 9
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Его стоимость составляет более 12,5 миллиона гривен
Его стоимость составляет более 12,5 миллиона гривен
Фото: Нацполиция
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В Житомирской области в пользу государства было конфисковано 9,2 тонны янтаря, который ранее СБУ изъяла на подпольных промышленных комплексах с нелегальной обработки драгоценных камней.

Об этом сообщает местное издание "Рупор Житомира", передает RegioNews.

Нелегальный янтарь сотрудники СБУ изъяли в феврале и мае прошлого года во время обысков у фигурантов уголовного производства в Одесской и Киевской областях.

Лица, причастные к организации нелегального бизнеса, судом были признаны виновными по ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли расфасованный по фракциям янтарь-сырец, обработанный камень и готовые изделия, а также почти два десятка станков для резки и огранки камня.

Предназначена следователями СБУ Геммологическая экспертиза определила суммарную стоимость изъятого янтаря и изделий из него более чем 12,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Постановлением Королевского районного суда Житомира изъятый янтарь был конфискован в доход государства.

Напомним, на Ровенщине полиция изъяла партию янтаря стоимостью 1,2 млн долларов.

партия уголовное дело полиция янтарь Житомирская область
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